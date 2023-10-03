Химки вышли в лидеры Подмосковья по развитию малого и среднего бизнеса

Химки возглавили областной список муниципалитетов по количеству предприятий малого и среднего бизнеса, а также по темпу роста и развития МСП.

Помимо этого на совещании у губернатора Андрея Воробьева отмечено, что городской округ достойно выглядит и по другим позициям. Так, в рейтинг-листе лучших городов для ведения бизнеса он идет вторым, а по налоговым отчислениям — четвертым.

Как отмечает глава Химок Дмитрий Волошин, хорошие условия для предпринимателей создаются благодаря поддержке губернатора. Активно продвигается цифровизация. Для бизнесменов выделена телефонная линия для консультаций, созданы онлайн-сервисы по разным направлениям. Делается все, чтобы бизнес развивался динамично, без бюрократических задержек.

В настоящий момент на территории округа работают более 20 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.