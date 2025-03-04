H&M завершил ликвидацию своего бизнеса в России

Шведский ретейлер H&M завершил процесс ликвидации своего юридического лица в России. В то время как другие иностранные бренды рассматривают возможность возвращения на российский рынок, H&M окончательно покинул страну, сообщил телеграм-канал SHOT.

Ликвидация ООО «Эйч Энд Эм» была запущена летом 2024 года, однако столкнулась с трудностями из-за значительной задолженности компании. Невыплаченные 76 млн руб. привели к аресту счетов по решению суда.

После погашения долга было подано повторное заявление о ликвидации, и ожидается, что необходимые документы будут оформлены в течение недели.

H&M объявил о своем уходе из России еще летом 2022 года. После распродажи остатков товаров в 150 магазинах, они были закрыты. На фоне обсуждений о возвращении других брендов H&M Group подчеркнула отсутствие планов по возобновлению деятельности в России.

Ранее сообщалось, что в России продлили регистрацию компании Zara.