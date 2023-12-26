«Хорошая инвестиция»: названа самая выгодная дата для открытия вклада

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, дала гражданам совет, как спасти свои накопления от действия инфляции. По ее словам, сейчас очень высокие ставки по вкладам, и таким предложением стоит воспользоваться. Если накоплений нет, председатель регулятора советует использовать для этих целей новогоднюю премию.

Самое удачное время

С таким мнением согласна и доцент РЭУ им.Г.В. Плеханова Людмила Голощапова. Она отметила, что банки быстро отреагировали на изменение ключевой ставки до 16% годовых.

«Процентные ставки по депозитам и накопительным счетам выросли в пределах 2-3% и варьировались в диапазоне 12-16%. Это, наверное, самое удачное время для открытия банковского вклада», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Хорошая инвестиция

Собеседница отметила, что ближе к новогодним праздникам ставки по депозитам тоже выглядят привлекательно. Некоторые банки предлагают даже до 17% годовых на вклад, открытый до конца 2023 года, при том, что уровень инфляции практически вдвое ниже текущей ключевой ставки.

«Открыть банковский вклад сейчас — это хорошая инвестиция. Еще один плюс в том, что если мы рассматриваем вклад как долгосрочное вложение, ставка по нему уже не меняется, независимо от того, какую ключевую ставку ЦБ оставит в начале 2024 года», — добавила Голощапова.

«Открыть банковский вклад сейчас — это хорошая инвестиция. Еще один плюс в том, что если мы рассматриваем вклад как долгосрочное вложение, ставка по нему уже не меняется, независимо от того, какую ключевую ставку ЦБ оставит в начале 2024 года», — добавила Голощапова.

Ранее выяснилось, кому не следует нести деньги на рынок ценных бумаг.