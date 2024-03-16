IFO: Европа столкнулась с многомиллиардной «дырой» в расходах на оборону НАТО

Ряду государств-членов НАТО необходимо найти еще 56 миллиардов евро для целевого индекса оборонных расходов альянса. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Financial Times со ссылкой на результаты исследований IFO.

Аналитики института сообщили, что на текущий момент обладателем самой большой нехватки средств является ФРГ, которая в прошлом году потратила на 14 миллиардов евро меньше нужного. Тем не менее немецкому руководству удалось сократить данный разрыв примерно в 2 раза и в ближайшее время Берлин собирается закрыть его целиком, добавили в IFO.

Согласно информации издания, вторым местом в рейтинге «оборонного дефицита» заняла Испания, чей дефицит составил 11 миллиардов евро. Следом расположилась Италия, отставшая от Испании всего на 200 миллионов , а замыкается список на Бельгии, чей дефицит превышает 4,5 миллиардов евро.

В прошлом году долг каждой из этих стран превышал 100% от их ВВП.

Экономист IFO Марсель Шлеппер заявил, что государства с высоким долгом и процентными ставками не имеют возможности для увеличения долга, и единственным способом это сделать для них остается сокращение трат в остальных областях. По словам специалиста, ситуация является сложной для данных стран.