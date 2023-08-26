Игра на опережение: к чему приведет повышение МРОТ в России

В Подмосковье постоянно принимают меры, чтобы обеспечить достойный уровень зарплат. Например, в июле Министерство социального развития Московской области сообщило об индексации зарплат сиделок, реабилитологов и психологов.

А с 1 января по всей России вырастет минимальный размер оплаты труда. О таком повышении напомнил президент России Владимир Путин. Теперь минимальный заработок будет составлять 19 242 руб. в месяц. Напомним, сейчас он составляет 16 242 руб.

С 1 января 2024 года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Такое решение должно позитивно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников, сообщает пресс-служба президента России.

Изменение МРОТ ощутят не только те, кто получает зарплату на минимальном уровне, но и те, кому положены различные социальные выплаты. Об этом напомнил экономист Сергей Кикевич.

«Большинство россиян зарабатывают больше суммы МРОТ. Поэтому изменения в зарплатах коснутся немногих. Но МРОТ используют для расчета многих пособий, и в этой сфере перемены будут более ощутимыми», – отметил Сергей Кикевич.

Например, МРОТ влияет на величину больничного – пособия по временной нетрудоспособности. Сумма больничного в пересчете на месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

А вот на инфляции или спросе повышение МРОТ вряд ли серьезно отразится. Опять же, это связано с тем, что минимальную зарплату получают немногие.

«Но у людей с низкими доходами большую долю в бюджете занимают расходы на продукты. Поэтому повышение МРОТ может повлиять на рынок продуктов и товаров первой необходимости», – объяснил экономист.

После увеличения МРОТ спрос и цены на такие товары тоже могут повыситься.