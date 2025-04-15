Mash: Сoca-Cola начнет производить в РФ напитки под названием «Пиксельный» и «Космический»

Компания Coca-Cola зарегистрировала в Росси новую торговую марку— Creations, которая будет использоваться для продажи газированных напитков с экзотическими вкусами. Об этом стало известно Mash.

Речь идет о напитках под названием «Пиксельный» и «Космический», однако подробности о том, какой именно вкус скрывается за ними, пока остаются нераскрытыми.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине Coca-Cola Company приостановила производство своей продукции в РФ и передала права на нее местной «дочке» — компании «Мултон». На российском рынке остались только базовые продукты под брендами Coca-Cola — «Кола», «Спрайт», «Фанта», а также некоторые экспериментальные напитки от «Мултона».

Теперь, спустя некоторое время, материнская компания решила вернуться на российский рынок, но пока только в юридическом формате. В компании «Мултон» ситуацию прокомментировать не смогли.

Ранее сообщалось, что суд обязал Zara доплатить в бюджет 79 млн руб. таможенных пошлин.