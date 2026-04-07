Иллюзия чужих денег: финансовый аналитик объяснил, как кредитка заманивает в долговую яму

Кредитная карта — штука удобная: пластик, бесконтакт, кэшбэк, льготный период. Но почему-то многие россияне умудряются превращать этот инструмент в финансовую мину замедленного действия. Финансовый аналитик Михаил Новачук объясняет: опасность кроется не в самой карте, а в голове ее владельца. Для людей с низкой финансовой грамотностью, слабым самоконтролем и любовью к импульсивным покупкам кредитка становится настоящей ловушкой. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, когда вы платите наличными, вы физически отсчитываете купюры, отдаете их, получаете сдачу — ваш мозг фиксирует потерю. Это больно, это осязаемо. С кредиткой все иначе: прикоснулся карточкой — и все, покупка ваша. Возникает опасная иллюзия, что вы тратите не свои, а чужие деньги. Бдительность усыпляется, самоконтроль отключается, и человек начинает бесконтрольно тратить намного больше, чем планировал. В этом, по словам эксперта, главная ловушка кредитки.

Эксперт добавил, что в итоге человек незаметно для себя набирает долгов, льготный период заканчивается, набегают проценты — и здравствуй, долговая яма. Но сама по себе кредитная карта не толкает в пропасть. Если уметь ей пользоваться, все будет нормально. Как именно? Во-первых, использовать кредитку только для небольших бытовых покупок — хлеб, молоко, кофе. Крупные переводы и серьезные траты лучше делать с дебетовой карты или через онлайн-банк. Во-вторых, внимательно читать договор, особенно про снятие наличных. Да, сегодня многие крупные банки не берут комиссию за снятие своих средств в своих банкоматах, но, если лезть в чужой банкомат или превышать лимит — проценты могут взлететь.

По его мнению, кредитные карты — это не зло, а благо цивилизации, но только для тех, кто умеет следить за тратами, управлять бюджетом и не тратить больше, чем может себе позволить. Если вы из тех, кто «вижу — хочу — беру» и не помнит, сколько потратил за неделю, — кредитка вам противопоказана. А если вы дисциплинированы и ведете учет, то риска оказаться в долгах просто нет. Все упирается в одно: не карта управляет вами, а вы — картой.

