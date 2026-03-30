Выманивают 11% за воздух: раскрыты ловушки банков при снятии наличных с кредитных карт

Рост числа операций по снятию наличных с кредитных карт, вызванный перебоями в работе интернета и усилением борьбы с мошенниками, требует от клиентов повышенного внимания к условиям обслуживания. О скрытых комиссиях в таких случаях предупредила эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова в беседе с агентством «Прайм».

Специалист пояснила, что в ряде случаев финансовые организации применяют неочевидные тарифы. Так, один из банков, базовая кредитная карта которого предполагает комиссию до 11% без учета процентов за пользование средствами, выпустил новый продукт. Эта карта, по словам эксперта, ориентирована на то, чтобы клиент «забыл о процентах», хотя фактически плата за снятие остается высокой.

Глухова уточнила, что стандартная и понятная клиентам комиссия обычно составляет фиксированные 50 рублей за каждую 1 тысячу рублей долга, что эквивалентно 5%. Однако изначальное позиционирование кредиток как инструмента для безналичной оплаты позволило банкам заложить повышенные тарифы на выдачу наличных.

Эксперт настоятельно рекомендовала россиянам перед снятием денег тщательно перечитывать договор с банком. При нарушении прописанных условий сумма взимаемых платежей способна увеличиться до 69%. Помимо этого, она напомнила, что на операции по обналичиванию не распространяются программы бонусов и кэшбека.