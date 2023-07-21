Илон Маск потерял более двадцати миллиардов долларов из-за падения акций Tesla

Илон Маск за вчерашний день потерял $20,3 млрд после падения акций принадлежащей ему компании по производству электромобилей Tesla, сообщает агентство Bloomberg.

Акции Tesla упали на 9,7% после заявления Маска о возможном снижении цен на электромобили. Бизнесмен признался, что он не понимает ситуации в современной экономике, поскольку наступили «турбулентные времена».

Он рассказал, что ему в один день кажется, что мировая экономика терпит крах, а на другой день оказывается, что с ней все в порядке.

Состояние Маска уменьшилось до $234,4 млрд, но он по-прежнему сохраняет первую строчку в списке самых богатых людей мира. Американец на $33 млрд опережает француза Бернара Арно, президента группы Louis Vuitton Moet Hennessy.