Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов

В интервью CBS News Маск отметил, что его постигло разочарование, когда он ознакомился с законопроектом, который, по его мнению, не только не снижает дефицит бюджета, но и усугубляет его, сводя на нет усилия команды DOGE. Фрагмент интервью был опубликован телеканалом, а полная версия запланирована к выходу 1 июня.

Документ, который Трамп представил как «единый, большой, красивый законопроект», предусматривает значительное снижение налогов и урезание финансирования различных секторов экономики.

Вместе с тем, в законопроекте заложено увеличение расходов на оборону, в частности на создание системы противоракетной обороны под названием Golden Dome («Золотой купол»). Помимо этого, в него включены меры, направленные на усиление пограничного контроля, что также повлечет за собой увеличение соответствующих расходов.

22 мая Палата представителей Конгресса США одобрила данный законопроект. После утверждения в Сенате документ будет направлен на подпись президенту.

Ранее сообщалось, что Маск уйдет из политики из-за возникших трудностей в достижении результатов.