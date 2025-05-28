Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов
Илон Маск высказал недовольство законопроектом Трампа о госрасходах
Фото: [flickr.com]
Илон Маск выразил свое недовольство относительно предложенного президентом США Дональдом Трампом «единого, большого, красивого законопроекта» по уменьшению государственных трат.
В интервью CBS News Маск отметил, что его постигло разочарование, когда он ознакомился с законопроектом, который, по его мнению, не только не снижает дефицит бюджета, но и усугубляет его, сводя на нет усилия команды DOGE. Фрагмент интервью был опубликован телеканалом, а полная версия запланирована к выходу 1 июня.
Документ, который Трамп представил как «единый, большой, красивый законопроект», предусматривает значительное снижение налогов и урезание финансирования различных секторов экономики.
Вместе с тем, в законопроекте заложено увеличение расходов на оборону, в частности на создание системы противоракетной обороны под названием Golden Dome («Золотой купол»). Помимо этого, в него включены меры, направленные на усиление пограничного контроля, что также повлечет за собой увеличение соответствующих расходов.
22 мая Палата представителей Конгресса США одобрила данный законопроект. После утверждения в Сенате документ будет направлен на подпись президенту.
Ранее сообщалось, что Маск уйдет из политики из-за возникших трудностей в достижении результатов.