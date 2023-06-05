Импорт плодовой и овощной продукции на Урал увеличился в полтора раза

Импорт овощей и фруктов на Урал увеличился в полтора раза по сравнению с минувшим годом. Об этом сообщает ОТР .

Уточняется, что с начала года ФТС оформлен ввоз около 20 тыс. тонн зарубежных овощей и фруктов.

Отмечается, что наибольший объем сезонных абрикосов и черешни поставляется из Узбекистана. На данный момент в регион ввезено полторы тысячи тонн овощей и фруктов.

Добавляется, что также вдвое увеличились поставки из Таджикистана, кроме того, в тройку лидеров по импорту данной продукции входит Туркменистан.