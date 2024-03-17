Импортные «дыньки» за полмиллиона: Shot рассказал о подскочивших ценах на пластику груди в Москве

Цены на пластические операции по увеличению груди в Москве увеличились за последнее время почти вдвое. Вероятно, тут антироссийские санкции работают. Теперь всем дамам, что желают иной размер, придется выложить за импортные импланты почти полмиллиона рублей. И это, как передает Shot, в лучшем случае.

Отмечается, что подскочили в цене самые ходовые — американские импланты Mentor. Вставка их в среднем стоит сейчас порядка 400 тыс (ранее было 200). За французские Sebbin придется расстаться с 300 тыс в рублевом эквиваленте.

«Высокий ценник на искусственные "дыньки" сами хирурги объясняют курсом валют и трудностями с логистикой, кроме того, поставщики имплантов в принципе периодически взвинчивают ценник на 10–15%», — приводится в публикации.

Многие клиники, конечно же, стараются пойти навстречу клиенткам, закупая китайские и отечественные материалы. Что немного снижает себестоимость операций. Однако до европейских имплантов им еще далеко.