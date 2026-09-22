Доходы консолидированного бюджета Подмосковья по итогам восьми месяцев составили ₽1 022 млрд

В Министерстве экономики и финансов Московской области подвели бюджетные итоги за период с января по август 2026 года. О них рассказал глава ведомства Дмитрий Прянчиков.

За указанный период доходы консолидированного бюджета составили ₽1 022 млрд, или 62% годового плана. Расходы составили более ₽1 003 млрд, или 57% от плана на год.

Основу налоговых поступлений обеспечили НДФЛ и налог на прибыль организаций — ₽422 млрд и ₽235 млрд соответственно. Годовой план по этим налогам исполнен на 60% и 69% соответственно.

Доходы регионального бюджета достигли ₽787 млрд, в том числе ₽735 млрд собственных доходов. Расходы составили ₽772 млрд рублей.

Почти 68% расходов — ₽524 млрд — пришлось на госпрограммы социальной направленности. Самый высокий уровень исполнения — у программ «Чистый регион» (77%), «Культура и туризм Подмосковья» (74%), «Социальная защита населения Московской области» (74%).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии экономики региона.