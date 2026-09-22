В Раменском в 2027 году достроят учебный корпус к гимназии на Северном шоссе

Учебный корпус на 500 мест к гимназии на Северном шоссе построят в Раменском. В результате в учреждении в общей сложности будет доступно 1,4 тыс. мест, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь здания составит около 6,3 тыс. кв. метров. В нем будет четыре этажа, в том числе один подземный. Строительная готовность объекта составляет 25%. Завершить строительство планируется в августе 2027 года. После реконструкции гимназия сможет организовать обучение детей в одну смену.

Корпус рассчитан на учащихся младших классов. В нем обустроят учебные помещения, кабинет музыки, спортзал, столовую на 250 мест, гардероб, место ожидания для родителей. С основным зданием гимназии пристройка будет соединена теплым переходом.

Работы ведутся по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Она направлена на развитие социальной сферы, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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