Стало известно о романе 71-летнего Костнера с 39-летней блогершей

Page Six: Костнер подогрел слухи о романе с блогершей, младше его на 32 года

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

71-летний актер и режиссер Кевин Костнер подогрел слухи о романе с американской блогершей Маккенной Уэсли. По информации Page Six, Костнер и 39-летняя Уэсли познакомились около года назад в Скоттсдейле.

Фото: [соцсети]

В октябре 2025 года Кевин и Маккенну сфотографировали вместе на показе фильма «Поле его мечты», который проходил на городском стадионе. В августе пару вновь заметили за обедом в Санта-Барбаре.

Собеседник издания утверждает, что блогер несколько раз гостила в домах актера в Санта-Барбаре и Аспене. По словам источника, Костнера и Уэсли сблизила любовь к гольфу. Представитель Уэсли заявил, что она не хочет комментировать характер своих отношений с Костнером. Представители актера на запрос издания не ответили.

Костнер развелся с 52-летней дизайнером Кристин Баумгартнер в 2024 году. После расставания актеру уже приписывали отношения с несколькими женщинами, но сам он предпочитает не обсуждать личную жизнь.

Ранее сообщалось, что звезда «Бухты Доусона» Кэти Холмс перестала скрывать роман с художником.

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