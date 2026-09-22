Загадка деревянной заготовки: мастер Потапов из Подмосковья предложил подписчикам угадать изделие

Ступинский реконструктор Павел Потапов выложил в соцсетях фотографию столярной заготовки и предложил подписчикам угадать, что из нее получится, сообщил REGIONS.

Павел Потапов известен в Ступине как независимый исследователь и археотехнолог. Вместе с женой Софьей он создал мастерскую, где воссоздает предметы и технологии прошлых эпох — от каменных орудий до музыкальных инструментов древних народов. Работы мастера выставлялись на фестивалях исторической реконструкции, а его эксперименты с аутентичными инструментами не раз привлекали внимание СМИ.

На новой фотографии видна деревянная деталь светло-бежевого оттенка. В верхней части заготовки сделано полукруглое отверстие, по бокам — вытянутые прорези, а внизу проходит плавная дуга. Форма напоминает упрощенный силуэт хозяйственной сумки. Если учитывать, что автор работает с деревом, деталь может оказаться подставкой для снятия обуви.

Павел Потапов не стал раскрывать замысел и предложил подписчикам самим назвать будущее изделие. Прозвучала и версия про багажник для палеовелосипеда. Сам мастер пока сохраняет интригу и не подтверждает ни один из вариантов.

Что именно получится из заготовки, Павел Потапов обещал показать позже. Пока работа находится в процессе, а подписчики продолжают строить догадки.

«На слюнявчик похоже», — написали в комментариях.

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