Мини-автомобиль на колесах от самоката заметили в Богородском округе

Жители одного из жилых комплексов Богородского округа обратили внимание на необычное транспортное средство. На парковке они заметили ярко окрашенный миниатюрный автомобиль, колеса которого по размеру и строению оказались идентичны колесам электросамокатов. Фотографии машины появились в канале МАХ «Типичный Ногинск», сообщил REGIONS.

Автомобиль выделяется компактными габаритами и нестандартным дизайнерским решением ходовой части. Колеса малого диаметра обычно используются в легкой технике — скутерах или инвалидных колясках, но на четырехколесном автомобиле в городских условиях это большая редкость.

«Миленький яркий автомобиль. Колесики — точь-в-точь как у электросамоката!» — поделились авторы публикации.

Автомобильный эксперт Алексей Громов прокомментировал находку для REGIONS и объяснил логику создания подобных машин.

«Судя по описанию, мы имеем дело с классическим представителем класса LSEV (Low-Speed Electric Vehicle). Колеса малого диаметра здесь — это не просто прихоть дизайнера, а инженерная необходимость. Они позволяют значительно снизить массу автомобиля и опустить центр тяжести, что критически важно для устойчивости компактной техники на высоких скоростях», — отметил эксперт.

По словам Громова, для мегаполисов и густонаселенных районов Москвы и Подмосковья это идеальный формат: такая машина паркуется перпендикулярно тротуару, занимая место меньше, чем мотоцикл, и легко маневрирует в плотных дворах.

Долгие годы образцом компактного городского автомобиля оставался Smart Fortwo — его кузов в длину насчитывает лишь 2,5 метра. Но, похоже, у этого признанного рекордсмена появился серьезный конкурент. Микромашина, обосновавшаяся во дворах Подмосковья, предлагает куда более смелое решение задачи по экономии места.

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