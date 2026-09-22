Лишний вес в юности ускоряет старение на десятилетия вперед

Избыточный вес в подростковом возрасте может быть связан с ускоренным биологическим старением спустя десятилетия, выяснили ученые Университета Ювяскюля в Финляндии. Об этом сообщает International Journal of Obesity.

Исследователи использовали данные участников многолетнего финского исследования, за которыми наблюдали около 40 лет. Индекс массы тела измеряли в возрасте от 9 до 18 лет, а позднее оценивали биологический возраст с помощью эпигенетических часов на основе изменений ДНК. Оказалось, что более высокий ИМТ в подростковом возрасте был связан с более быстрым биологическим старением во взрослой жизни. Особенно выраженной связь была у людей, которые одновременно имели высокий ИМТ и генетическую предрасположенность к нему.

Дополнительный анализ с использованием менделевской рандомизации указал на возможную причинную связь между высоким ИМТ в юности и ускоренным старением. При этом часть эффекта может объясняться сохранением лишнего веса во взрослом возрасте. По мнению авторов, результаты подчеркивают важность профилактики избыточного веса уже в детстве и подростковом возрасте. Ускоренное биологическое старение, в свою очередь, связано с повышенным риском развития хронических заболеваний и преждевременной смерти.

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