Сигнализация промолчала: в Стерлитамаке загорелся ТЦ, люди узнали о пожаре позже
В Стерлитамаке при пожаре в ТЦ «Солнечный» не сработала сигнализация
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке во время пожара не сработала сигнализация. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства подтвердил: пожарная сигнализация не сработала. Сейчас специалисты выясняют, почему система оповещения дала сбой. Это значит, что люди могли не получить своевременного предупреждения об опасности, что в условиях пожара в переполненном торговом центре могло обернуться трагедией. Пока неизвестно, сколько времени прошло с момента возгорания до того, как посетители и персонал поняли, что нужно эвакуироваться.
Ранее очевидцы рассказали, как спасали людей из горящего ТЦ в Стерлитамаке.