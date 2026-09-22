Сигнализация промолчала: в Стерлитамаке загорелся ТЦ, люди узнали о пожаре позже

В Стерлитамаке при пожаре в ТЦ «Солнечный» не сработала сигнализация

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке во время пожара не сработала сигнализация. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства подтвердил: пожарная сигнализация не сработала. Сейчас специалисты выясняют, почему система оповещения дала сбой. Это значит, что люди могли не получить своевременного предупреждения об опасности, что в условиях пожара в переполненном торговом центре могло обернуться трагедией. Пока неизвестно, сколько времени прошло с момента возгорания до того, как посетители и персонал поняли, что нужно эвакуироваться.

Ранее очевидцы рассказали, как спасали людей из горящего ТЦ в Стерлитамаке.

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