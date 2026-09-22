Всероссийская олимпиада для школьников «Безопасные дороги» стартовала в Московской области

Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги» стартовала в Подмосковье. Задания доступны на образовательной платформе Учи.ру , сообщает Министерство образования Московской области.

Цель олимпиады — проверить и закрепить знания правил дорожного движения, а также сформировать навыки безопасного поведения на дорогах.

Олимпиада продлится до 25 октября. В ней могут принять участие дети, учащиеся в 1–9 классах.

В торжественном открытии олимпиады приняли участие школьники региона, продемонстрировавшие высокие результаты в организации олимпиады «Безопасные дороги» в прошлом учебном году.

Олимпиада направлена на снижение показателей смертности и травматизма среди несовершеннолетних. Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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