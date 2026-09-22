Не стало актера Тимофея Ухова, сыгравшего в сериалах «Глухарь» и «Не родись красивой»

aif.ru: умер актер Тимофей Ухов, сыгравший в сериале «Не родись красивой»

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Актер сериалов «Глухарь» и «Не родись красивой» Тимофей Ухов умер в 54 года, сообщило aif.ru. Новость о смерти подтвердил его друг и коллега Владимир Мочалов. Прощание с артистом состоится 24 сентября в Москве.

Первым крупным проектом, где Ухов попробовал себя как актер, стал третий сезон «Марша Турецкого». В творческой биографии Ухова — участие в сериалах «СашаТаня», «Глухарь», «Не родись красивой», «Тайны следствия», «Галя, у нас отмена», «Последний мент», «Пятая стража», «Кто в доме хозяин?». Всего за карьеру Ухов принял участие в 90 проектах.

Тимофей работал не только актером, но и каскадером и режиссером. Коллеги и друзья вспоминают Ухова как человека, преданного своему делу.

Ранее стало известно о смерти сыгравшей в «Тайнах следствия» и «Каменской» актрисы Екатерины Дроновой.

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