Гены, популяции и Африка: биолог Волчков рассказал о том, чего не хватает новой модели риска Альцгеймера

Ученые создали новую модель генетического риска болезни Альцгеймера. Она демонстрирует более надежные результаты не только на данных людей европейского происхождения, но и на других выборках. Однако применять ее для индивидуальной диагностики пока преждевременно. Одно из ключевых ограничений — чересчур обобщенное деление людей на крупные популяционные группы. Таким мнением с Наукой Mail поделился Павел Волчков — кандидат биологических наук, исполнительный директор Центра живых систем и заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ.

При построении полигенного индекса риска авторы работы опирались на данные людей разного происхождения. Это принципиально важно, поскольку большинство прежних генетических моделей создавалось преимущественно на выборках европейского происхождения — из-за чего они хуже переносились на другие популяции. Вместе с тем Волчков уверен: следующий этап — куда более детальное разделение выборок.

«Даже такие широкие категории, как европейцы, африканцы или азиаты, — это очень грубые деления. Нужны этноспецифичные деления, а в этой статье про этносы вообще ничего не говорится», — высказал мнение эксперт.

Наиболее наглядный пример, который приводит эксперт, — генетическое разнообразие населения Африки.

«Нужно понимать, что, условно говоря, население Африки гораздо более гетерогенно, чем все европейцы вместе взятые», — отмечает эксперт.

Причина кроется в истории расселения современного человека. Основная часть генетического разнообразия Homo sapiens сформировалась именно в Африке, тогда как население остальных регионов планеты происходит от отдельных групп, покидавших континент.

«Представьте кастрюлю — это африканский материк, и она периодически выкипала и выплескивалась в сторону Европы и Азии, но основное содержимое в кастрюле оставалось. Вот и генетическая гетерогенность африканского материка колоссальна: дистанция между разными этническими группами может быть огромной»», — рассказал генетик.

Именно поэтому объединение множества сильно различающихся групп в одну категорию способно скрывать генетические особенности, значимые для оценки индивидуального риска заболевания

«Упрощенное деление человечества на несколько крупных групп — мягко говоря, неправильно», — считает генетик.

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