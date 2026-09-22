В Московской области за неделю на соблюдение правил оплаты проезда проверили более 3,7 тыс. автобусов

В Подмосковье за неделю на соблюдение правил оплаты проезда проверили более 3,7 тыс. автобусов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проверки провели сотрудники Административно-пассажирской инспекции региона в 3 730 автобусах. Больше всего автобусов осмотрели в Лобне, Ленинском и Пушкине — 614, 483 и 423 соответственно.

По итогам проверок в адрес 37 тыс. пассажиров были вынесены 840 постановлений. Кроме того, были вынесены постановления 82 водителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о современных автобусах, переданных в филиалы «Мострансавто».