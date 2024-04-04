Импортозамещение сортов овощных культур обсудили на базе агрофирмы в Раменском округе

Импортозамещение сортов овощных культур, а также кадровое обеспечение овощеводства обсудили на базе агрофирмы «Поиск», расположенной в Раменском городском округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов совместно с овощеводческими хозяйствами региона познакомился с работой агрофирмы, посетил теплицы, современный комплекс по очистке, доработке и хранению семян и питомник растений.

Мурашов подчеркнул, что отечественное семеноводство — это основа продовольственной безопасности страны. Селекционно-семеноводческие комплексы Подмосковья обеспечивают региональных овощеводов — как крупных производителей, так и небольшие КФХ, семенами овощных культур отечественной селекции. Так, агрофирма «Поиск» уже воспроизвела более 850 новых сортов семян.

Примечательно, что участие в мероприятие также приняли аграрные колледжи и университеты, которые в процессе дискуссии рассмотрели возможность совместной с хозяйствами региона подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля.