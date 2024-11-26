«Иначе сбудется»: Силуанов призвал не думать о повышении ключевой ставки

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал не создавать избыточных ожиданий относительно дальнейших повышений ставки. Об этом он заявил на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета, передает РБК.

Силуанов отметил, что высокие темпы инфляции оказывают влияние на граждан с низкими доходами и компании, что подчеркивает необходимость решения проблемы инфляции.

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — отметил министр.

25 октября Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 21%. Это решение стало рекордным с февраля 2022 года. Рассматривались варианты увеличения ставки до 20 и 22%, однако было принято решение установить ее на уровне 21%.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина указала на опыт других стран, которые проходили через повышение ставок для борьбы с инфляцией. По ее словам, рост потребительских цен за октябрь составил 8,2%, что существенно ниже сентябрьского значения в 9,9%. Набиуллина отметила, что ЦБ находится на переломной точке в борьбе с инфляцией и может начать снижение ключевой ставки в следующем году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал повышение ставок по ипотеке с обеспечением стабильности экономики.