Индексация 7,6%: кого коснется октябрьское повышение пенсий

В октябре текущего года ряд категорий российских пенсионеров может ожидать перерасчет и увеличение ежемесячных выплат.

Как сообщает «Парламентская газета», индексация затронет в первую очередь граждан, вышедших на пенсию из силовых ведомств и Вооруженных Сил.

Основой для расчета данных выплат служат оклады по воинскому званию и занимаемой должности, а также ряд надбавок. С 1 октября планируется увеличение указанных окладов на 7,6%, что автоматически повлечет за собой рост и пенсионного обеспечения для этой категории лиц.

Помимо военных пенсионеров, на дополнительную финансовую поддержку смогут рассчитывать и другие группы граждан. В их числе лица, достигшие юбилейного возраста, граждане с инвалидностью, те, кто недавно оформил пенсию по старости, а также россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными родственниками.

