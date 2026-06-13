Пресс-служба ботанического сада МГУ имени Ломоносова « Аптекарский огород » сообщила, что в саду зацвела скумпия кожевенная, более известная как «дымное» или «париковое» дерево. В период цветения, по словам представителей сада, растение окутывается воздушным розовым облаком, которое заметно за десятки метров.

Специалисты пояснили, что необычный «дым» формируют не сами цветки, а сильно разросшиеся цветоножки, покрытые множеством тонких розоватых волосков. Скумпия считается одним из самых эффектных декоративных растений начала лета. Дерево достигает высоты 5–7 метров, устойчиво к засухе и городским условиям, практически не подвержено вредителям. Период «дымного» цветения, добавили в пресс-службе, длится около месяца.

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