Индия и Китай снизили закупки российской нефти по просьбе США

США добились сокращения поставок российской нефти в Индию и Китай
По информации пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Индия и Китай начали снижать закупки российской нефти по просьбе президента США. Об этом сообщает Лента.ру.
Индия уменьшила закупки российской нефти после обращения президента США Дональда Трампа. Белый дом сообщил, что действия страны согласованы с требованиями американской администрации. Кэролайн Левитт отметила, что Китай также сократил закупки российской нефти. По ее словам, у властей США есть данные о снижении объемов поставок.
Пресс-секретарь подчеркнула, что глава государства призывает европейские страны и союзников США прекратить закупки российской нефти.
