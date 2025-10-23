Индия и Китай снизили закупки российской нефти по просьбе США

По информации пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Индия и Китай начали снижать закупки российской нефти по просьбе президента США. Об этом сообщает Лента.ру .

Индия уменьшила закупки российской нефти после обращения президента США Дональда Трампа. Белый дом сообщил, что действия страны согласованы с требованиями американской администрации. Кэролайн Левитт отметила, что Китай также сократил закупки российской нефти. По ее словам, у властей США есть данные о снижении объемов поставок.

Пресс-секретарь подчеркнула, что глава государства призывает европейские страны и союзников США прекратить закупки российской нефти.

Ранее сообщалось, что биржевая цена бензина АИ-92 продолжает меняться.