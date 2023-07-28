Индия планирует создать собственный аналог SWIFT

Власти Индии задумались о создании собственной межбанковской платежной системы, которая станет альтернативой SWIFT для расчетов в международной торговле в рупиях, пишет The Economic Times.

По данным издания, уже сформирована экспертная комиссия, которая проводит консультации с крупнейшими банками Индии. Результаты своей работы комиссия должна представить правительству в августе.

Создание такой системы должно повысить роль индийской рупии в международных расчетах, отмечает издание.

В последнее время Индия регулярно высказывает заинтересованность в расчетах в национальных валютах. Такие платежи Нью-Дели осуществляет с Россией, другими участниками БРИКС и странами Африки.