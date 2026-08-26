Разовое шоу или возвращение легенды: Соседов — о возвращении Валерия Леонтьева

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился своим взглядом на недавнее выступление Валерия Леонтьева, вернувшегося в Россию ради участия в «Новой волне». В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт высказал сомнение в том, что артист планирует надолго задержаться на родине: по его мнению, речь идет о разовом выходе на сцену, после которого певец вновь отправится в США.

Соседов связывает появление Леонтьева на публике с востребованностью на закрытых мероприятиях — корпоративах, где артист традиционно выступает за внушительные гонорары. Критик отмечает, что в общественном сознании Леонтьев прочно ассоциируется с атмосферой праздника, поэтому его нередко приглашают, чтобы оживить мероприятие. При этом Соседов признает, что исполнитель по‑прежнему находится в хорошей форме и вправе не отказываться от выступлений и достойного вознаграждения за них.

Вместе с тем критик тепло отзывается о самом артисте, подчеркивая, что Леонтьев — один из представителей «старой плеяды» певцов, за которыми приятно наблюдать на сцене.

По словам Соседова, публика искренне любит исполнителя, и его заметно не хватает на большой эстраде. Комментируя шумиху вокруг некоторых скандальных эпизодов, всплывших в сети, Соседов проводит сравнение с другими звездами и высказывает мнение, что на фоне отдельных коллег Леонтьев выглядит едва ли не образцом корректного поведения. Таким образом, в оценке критика сочетаются прагматичный взгляд на текущую активность артиста и искреннее признание его места в отечественной эстраде.

Ранее он назвал пение SHAMANа неуместным для хита Газманова.