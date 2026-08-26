Платить нужно всегда: в Госдуме рассказали о правилах выплаты алиментов

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев разъяснил распространенные заблуждения, связанные с обязанностью выплачивать алименты. В беседе с изданием Общественная Служба Новостей парламентарий акцентировал внимание на том, что отсутствие официального требования от второго родителя вовсе не освобождает человека от финансовых обязательств перед ребенком.

По словам Свищева, многие граждане ошибочно полагают: если бывшая супруга не подавала иск и между родителями действуют устные договоренности, платить не нужно. Но закон смотрит на ситуацию иначе — алиментные обязательства возникают с момента рождения ребенка и сохраняются вплоть до его совершеннолетия, вне зависимости от того, инициировано ли судебное взыскание.

Парламентарий особо подчеркнул риски для тех, кто передает деньги «на руки» без документального подтверждения. Даже если родитель фактически помогает ребенку, отсутствие расписок или иных доказательств делает эти выплаты юридически ничтожными: в случае обращения в суд второй родитель вправе потребовать взыскания алиментов за последние три года, а доказать факт ранее переданных средств будет крайне сложно. Чтобы избежать подобных ситуаций, Свищев рекомендует оформлять добровольные выплаты через нотариальное соглашение, где стороны самостоятельно определяют размер и порядок перечислений. Такой документ станет надежной защитой от возможных претензий в будущем.

По его мнению, если же соглашение не заключено, а родитель уклоняется от материальной поддержки, второй родитель может обратиться в суд — и тогда алименты будут назначены либо в долях от дохода, либо в твердой денежной сумме. При этом долг не исчезает со временем: его взыскивают через службу судебных приставов. Более того, за злостное уклонение от выплат предусмотрена серьезная ответственность — от административных штрафов и обязательных работ до уголовного преследования, вплоть до лишения свободы. В заключение депутат напомнил: алименты — это не просто финансовая помощь, а закрепленная законом обязанность перед собственным ребенком, игнорировать которую нельзя, даже если никто прямо об этом не просит.

Ранее в Госдуме назвали ключевое условие для получения алиментов после 18 лет в 2026 году.