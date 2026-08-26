Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в поддержку концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт‑Петербурге, призвав не отменять выступление артиста. В беседе с Общественной Службой Новостей парламентарий резко раскритиковал ситуацию, при которой анонс концерта сменяется попытками его запретить, а зрители остаются в неведении относительно места и формата мероприятия.

По мнению Милонова, Министерству культуры РФ следует внести ясность, чтобы не вводить публику в заблуждение.

Политик видит в концерте Уэста не просто культурное событие, а инструмент публичной дипломатии. Он считает, что выступление артиста с мировым именем можно использовать, чтобы разрушить распространенные на Западе стереотипы о России — например, о «медведях в центре столицы» — и продемонстрировать иностранцам реальную картину жизни в стране. Милонов подчеркивает, что через такой культурный контакт Россия способна показать миру свою открытость и опровергнуть тезисы западной пропаганды.

При этом депутат отмечает, что сам Канье Уэст сейчас не пользуется популярностью в США и не стремится каким‑либо образом дискредитировать Россию — в отличие от некоторых коллег по сцене, которые принципиально отказываются от гастролей в РФ. Таким образом, по словам Милонова, в фигуре Уэста нет угрозы для репутации страны, а напротив — есть потенциал для позитивного международного диалога.

Ранее адвокат Некрасов увидел признаки мошенничества в продаже билетов на концерт Канье Уэста в Петербурге.