Индия предложила варианты для инвестирования скопившихся у России рупий

Индия назвала области, куда можно будут инвестировать миллиарды скопившихся у России рупий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, предложенные направления весьма перспективны.

Министр заверил, что проблемы с платежами не станут препятствием для осуществления всех российско-индийских договоренностей, включая и военно-техническое сотрудничество.

Ранее сообщалось, что в Индии «зависло» рупий за российский экспорт примерно на $30 млрд. Экономист Михаил Задорнов назвал это одной из причин роста курса доллара в России. В Минэнерго не согласились с экспертом, уточнив, что задержки в платежах не носят системного характера.