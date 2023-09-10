Индия предложила варианты для инвестирования скопившихся у России рупий
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Индия назвала области, куда можно будут инвестировать миллиарды скопившихся у России рупий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, предложенные направления весьма перспективны.
Министр заверил, что проблемы с платежами не станут препятствием для осуществления всех российско-индийских договоренностей, включая и военно-техническое сотрудничество.
Ранее сообщалось, что в Индии «зависло» рупий за российский экспорт примерно на $30 млрд. Экономист Михаил Задорнов назвал это одной из причин роста курса доллара в России. В Минэнерго не согласились с экспертом, уточнив, что задержки в платежах не носят системного характера.