Индия приготовилась к давлению Запада из-за использования российской нефти

Индийские власти занимают четкую позицию по экспорту, и будут его вести в дальнейшем из-за заботы о своем населении.

Министр иностранных дел данной страны Субраманьям Джайшанкар озвучил позицию своего правительства. Он назвал использование нефти из РФ способом приостановки инфляции. Именно поэтому Индия отстаивала свое право покупать сырье у России, и будет это делать впредь.

«Если бы мы поддались этому давлению, насколько выше были бы цены на нефтепродукты. Это не просто вопрос гордости или заявления о независимости», - указал глава индийского внешнеполитического ведомства.

Заявление Джайшанкара привело ТАСС. Он также напомнил, что сами страны, которые призывали к введению санкций против России, преспокойно покупают российскую нефть, чтобы их население не пострадало от дороговизны энергоносителей. Поэтому индийскому правительству стоит быть сильным, чтобы противостоять давлению извне.