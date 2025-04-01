Индийские НПЗ начали искать альтернативы нефти из РФ на фоне санкций США

Опасаясь возможных вторичных санкций США в отношении российской нефти, индийские нефтеперерабатывающие предприятия стремятся диверсифицировать источники поставок на спотовом рынке, чтобы снизить свою зависимость. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от трейдеров, осведомленных о проводимых тендерах.

Согласно источникам агентства, Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., являющиеся государственными компаниями, изучают возможности увеличения закупок в мае из таких регионов, как Ближний Восток, акватория Северного и Средиземного морей.

Заявления американского президента спровоцировали скачок цен на эталонные сорта нефти. В частности, фьючерсы на WTI выросли на 3,1%, продемонстрировав максимальный подъем почти за три месяца.

Аналогичная динамика наблюдалась после январского введения санкций против российского энергетического сектора предыдущей администрацией США.

Как отмечает Bloomberg, еще в прошлом месяце индийские нефтепереработчики, как государственные, так и частные, выражали уверенность в бесперебойном получении российских объемов нефти, несмотря на временные затруднения, вызванные ужесточением санкционной политики Вашингтона.

Ранее сообщалось, что возможности введения пошлин у США на нефть из РФ ограничены.