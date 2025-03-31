Экономист Чирков дал оценку вероятности введения Трампом ограничений на российскую нефть

По словам экономиста Максима Чиркова, заявления американского лидера Дональда Трампа о вероятности введения вторичных пошлин на отечественную нефть вызвали негативную реакцию на рынке, тем не менее реальные возможности Штатов в указанном направлении ограничены. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что ключевыми покупателями отечественной нефти являются дружественные страны, такие как Китай и Индия, получающие значительные преференции за счет низкой стоимости углеводородов. Именно поэтому Вашингтон имеет ограничения в возможностях давления, так как главные потребители не поддерживают санкционную политику.

По мнению эксперта, даже после введения потолка цен на отечественную нефть она продолжала продаваться выше установленных ограничений. К тому же расчеты с дружественными государствами все чаще ведутся в национальных валютах, что сокращает зависимость от западной финансовой системы.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по минералам.