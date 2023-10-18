Индустриальный парк «Южные Врата» в подмосковном Домодедово заполнен на все сто процентов

Компания «Комус» стала последним резидентом индустриального парка «Южные Врата» в Домодедово, арендовав порядка тридцати тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что построенный специально под заказчика блок станет завершающим этапом развития масштабного индустриального парка. С учетом нового здания, его общая площадь составит шестьсот пятьдесят тысяч квадратных метров.

Компания «Комус» получит в индустриальном парке строящийся объект — он будет доработан в соответствии с требованиями резидента. Собственник объекта Instone Development планирует завершить строительство и передать недвижимость арендатору в начале 2024 года.

Так, по итогам передачи компании «Комус» логистического объекта «Южные врата» станет 35 индустриальным парком Московской области, который будет заполнен на 100%. Всего в Московской области на сегодняшний день работают 69 индустриальных парков, общий уровень заполняемости этих площадок составляет 84%.

«Мы гордимся тем, что «Комус», лидер в сфере канцелярских и офисных товаров, выбрал нас в качестве партнера для развития собственной складской инфраструктуры. Индустриальный парк «Южные Врата» имеет стратегическую локацию на пересечении главных транспортных артерий, что гарантирует арендатору эффективные и разнообразные логистические цепочки», — отметил гендиректор Instone Development Валерий Жуков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.