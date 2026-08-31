75-летний гинеколог изнасиловал пациентку секс-игрушкой и назвал этому глупое оправдание

В Токио арестован 75-летний тайваньский гинеколог Фан Юйжэнь, которого 20-летняя пациентка обвиняет в изнасиловании во время гинекологического осмотра — мужчина ввел ей секс-игрушку, а на допросе заявил, что это был «сбор образцов для исследования». Об этом сообщает Japan Today.

По данным Japan Today, инцидент произошел 2 июня в частной клинике, которой руководил врач. Пострадавшая, постоянная клиентка, утверждает, что Юйжэнь уговорил ее пройти осмотр, а затем использовал секс-игрушку. После обращения девушки в полицию медика арестовали. На допросе он отверг обвинения, назвав свои действия «сбором образцов для исследования».



Сейчас правоохранители проверяют, не совершал ли он подобных манипуляций с другими пациентками.



Ранее начальник заставил сотрудницу сделать 200 приседаний, что едва не привело к ее гибели.