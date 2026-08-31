Опрос «Авито»: родители готовы тратить на технику для детей ₽28 тыс. в год

Современные дети все раньше знакомятся с цифровыми устройствами, и для родителей это уже не вопрос «покупать или не покупать», а скорее «что именно и зачем». Аналитики «Авито» опросили родителей и выяснили, какую технику они приобретают своим детям и какие цели при этом преследуют. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

Оказалось, что гаджеты прочно вошли в повседневную жизнь подрастающего поколения: восемь из 10 российских семей покупают детям электронику. При этом каждому второму ребенку техника приобретается с прицелом на учебу — это главный драйвер спроса. В среднем родители готовы тратить на эти нужды около 28 тыс. рублей в год, но суммы варьируются в широком диапазоне — от скромных 10 тыс. рублей до внушительных бюджетов свыше 60 тыс. рублей.

Что же именно попадает в детские руки? Лидером рейтинга стали смартфоны — их покупают 42% родителей. На втором месте ноутбуки (30%), замыкают тройку планшеты (27%). Также в списке популярных покупок — наушники (26%), стационарные компьютеры (24%) и смарт-часы (23%). Интересно, что мотивы приобретения распределились почти поровну: 28% родителей покупают технику для развития и обучения новым навыкам, 19% — для школы, 17% — чтобы всегда быть на связи с ребенком, а 16% — просто для его удобства и комфорта. То есть гаджеты выполняют сразу несколько функций: образовательную, коммуникационную и развлекательную, причем образовательная составляющая явно доминирует.

Однако покупка — это лишь половина истории. Вторая, не менее важная, — это использование и контроль. Шесть из 10 родителей признались, что им приходилось забирать гаджет у ребенка, причем 30% делают это регулярно. Это говорит о том, что техника стала не только помощником, но и предметом воспитательных маневров: родители вынуждены дозировать экранное время, чтобы не допустить зависимости или перегрузки. При выборе устройств взрослые подходят прагматично: главный критерий — соотношение цены и качества (41%), следом идут надежность (38%) и общие характеристики (33%). Лишь каждый десятый обращает внимание на бренд, но среди предпочтений все же выделяются Samsung (19%), Xiaomi (15%) и Apple (11%). Примечательно, что 12% опрошенных вообще не смотрят на производителя — им важнее функциональность и доступность.

Каковы же практические последствия этих данных? Во-первых, рынок детской электроники остается устойчивым и даже растущим, несмотря на экономические колебания: родители готовы вкладывать средства в развитие детей. Во-вторых, воспитательный аспект выходит на первый план: гаджеты становятся инструментом дисциплины и контроля, а не просто игрушкой. В-третьих, выбор родителей все более рационален — они ищут оптимальное сочетание цены, качества и долговечности, а не гонятся за модными брендами. Это означает, что производителям и продавцам стоит делать ставку не на громкие имена, а на реальную пользу и надежность.

Итог, который подводят аналитики, выглядит закономерно: цифровая среда прочно интегрирована в детство, и родители принимают это как данность. Они не против гаджетов, но хотят, чтобы они служили образованию и безопасности, а не отвлекали и не наносили вред. При этом средние траты в 28 тыс. рублей в год показывают, что большинство семей готовы инвестировать в технику разумно, но не бездумно. И если тенденция сохранится, то через несколько лет мы увидим еще более осознанное отношение к детским устройствам — с четкими правилами использования и вдумчивым выбором каждой модели.

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