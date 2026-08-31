Что будет с ключевой ставкой ЦБ осенью: эксперт спрогнозировал сохранение ставок по депозитам

Российские вкладчики, привыкшие за последние годы к двузначным ставкам по депозитам, с тревогой следят за новостями из Банка России: не пора ли фиксировать доходность, пока она не начала стремительно таять? Очередное заседание ЦБ по ключевой ставке назначено на 11 сентября, и от его исхода во многом зависит, насколько выгодным останется хранение сбережений в банках.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru поделился прогнозом, который должен успокоить тех, кто боится резкого обвала. По его мнению, регулятор, скорее всего, возьмет паузу и оставит ставку без изменений, а значит, доходность депозитов не рухнет ниже 11,8%, сохранившись в диапазоне 11,8–13%.

Почему эксперт делает именно такой вывод? Он исходит из текущей макроэкономической картины: инфляционное давление хоть и сохраняется, но не требует немедленного ужесточения, а экономика нуждается в определенной стабильности. Щербаченко полагает, что ЦБ не станет повышать ставку, но и не начнет ее резко снижать – скорее, даст сигнал о более значительном смягчении в будущем, но не раньше, чем появятся устойчивые признаки замедления инфляции. Это означает, что нынешние высокие ставки по вкладам – не краткосрочный всплеск, а как минимум среднесрочная реальность, которая продлится еще несколько месяцев.

Каковы практические последствия для обычных вкладчиков? Щербаченко советует не ждать у моря погоды, а действовать сейчас: фиксировать высокую доходность на тех условиях, которые еще доступны. При этом он обращает внимание на важный нюанс: самые высокие проценты сегодня предлагают по краткосрочным депозитам – на три или шесть месяцев. Длинные вклады, напротив, могут оказаться менее выгодными, поскольку банки закладывают в них ожидание будущего снижения ставок. Поэтому эксперт рекомендует открывать депозиты именно на полгода, чтобы успеть «поймать» пик доходности, а затем, когда ставки начнут плавно снижаться, пересмотреть стратегию. Кроме того, он советует заранее просчитать доходность по разным продуктам и выбирать депозит или накопительный счет, исходя из собственной финансовой цели – будь то накопление на крупную покупку или просто сохранение сбережений от инфляции.

Итог, который формулирует доцент, звучит прагматично и обнадеживающе: паники не будет, ставки не обрушатся, но и резкого роста ждать не стоит. Лучшая стратегия для вкладчика сегодня – зафиксировать доходность на короткий срок, пока она остается на исторически высоком уровне, и внимательно следить за сигналами ЦБ. Сентябрьское заседание, скорее всего, станет точкой бифуркации, но даже если регулятор начнет смягчение, оно будет плавным и прогнозируемым. А значит, у тех, кто действует осознанно, есть еще несколько месяцев, чтобы получить максимальную выгоду от своих сбережений.

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