Инна Федотова ознакомилась с работой одного из крупнейших предприятий электроники округа Клин

Производственный комплекс начал свою деятельность на территории округа Клин в 2013 году. Объем инвестиций, направленных на его создание, составил около 3 миллиардов рублей. Сегодня это одно из ключевых предприятий в сфере электроники, специализирующееся на изготовлении печатных плат различной степени сложности. Завод обладает внушительными производственными возможностями: выпуск 250 тыс. квадратных метров печатных плат ежемесячно и монтаж 320 тыс. компонентов в час. Предприятие функционирует в круглосуточном режиме, обеспечивая рабочие места приблизительно 500 сотрудникам.



Помимо основной производственной деятельности, компания реализует значимые социально-ориентированные программы.

«Я рассказал о наших социальных инициативах, о том, что мы делаем для поселка Зубово, соседних населенных пунктов и для всего городского округа в целом. Мы обсудили возможности сотрудничества в сфере поддержки местного спорта, творческих коллективов и оказания помощи в строительстве храма», - прокомментировал Андрей Кучерявый, гендиректор компании.

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Клин Инна Федотова подвела итоги визита на предприятие: