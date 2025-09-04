Инна Федотова ознакомилась с работой одного из крупнейших предприятий электроники округа Клин
Фото: [Администрация го Клин]
Временно исполняющая полномочия главы городского округа Клин Инна Федотова посетила производственную площадку, специализирующуюся на выпуске электронных печатных плат.
Производственный комплекс начал свою деятельность на территории округа Клин в 2013 году. Объем инвестиций, направленных на его создание, составил около 3 миллиардов рублей. Сегодня это одно из ключевых предприятий в сфере электроники, специализирующееся на изготовлении печатных плат различной степени сложности. Завод обладает внушительными производственными возможностями: выпуск 250 тыс. квадратных метров печатных плат ежемесячно и монтаж 320 тыс. компонентов в час. Предприятие функционирует в круглосуточном режиме, обеспечивая рабочие места приблизительно 500 сотрудникам.
Помимо основной производственной деятельности, компания реализует значимые социально-ориентированные программы.
«Я рассказал о наших социальных инициативах, о том, что мы делаем для поселка Зубово, соседних населенных пунктов и для всего городского округа в целом. Мы обсудили возможности сотрудничества в сфере поддержки местного спорта, творческих коллективов и оказания помощи в строительстве храма», - прокомментировал Андрей Кучерявый, гендиректор компании.
Временно исполняющая полномочия главы городского округа Клин Инна Федотова подвела итоги визита на предприятие:
«Руководство активно вовлечено в жизнь округа, поддерживает образовательные начинания, содействует восстановлению социальных объектов и, что особенно ценно, оказывает существенную поддержку военнослужащим и их семьям. Такие предприятия являются настоящей гордостью Клина и всей страны. Я уверена, что нас ждет множество совместных проектов.»