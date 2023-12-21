Инновации в сферах экономики и бизнеса стали главной темой нового выпуска журнала «КонкуренTEAM»

Комитет по конкурентной политике Подмосковья подготовил 16-й выпуск издания «#конкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии». Главными темами стали инновации в сферах экономики и бизнеса.

В номере рассказывается о Системе быстрых платежей, цифровой трансформации сферы закупок и земельно-имущественных торгов в Подмосковье за последние 10 лет.

Также читатели узнают, как бизнесу обеспечить свою цифровую безопасность и какие новые способы обмана используют мошенники. Кроме того, журнал расскажет о первом в России сервисе по поиску мест захоронений.

Электронная версия издания размещена на Портале ЕАСУЗ, а также на сайте комитета.