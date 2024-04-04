Инновационные виды мороженого производят в Подмосковье

Протеиновое и веганское мороженое, которое не повышает сахар в крови, а также уникальные напитки в форме эскимо из ягод, фруктов и пряностей производит компания «Иль Мио Мороженко» в Солнечногорске. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что Подмосковье уверенно занимает лидирующую позицию по производству мороженого.

Предприятие «Иль Мир Мороженко» работает по принципу полного цикла, включающего в себя получение сырья и его переработку. Компания выпускает продукты, которые не содержат консерванты, запрещенные химические добавки, поскольку в их задачу входит обеспечение натуральной и качественной продукцией жителей региона.

Компания активно развивается не только на российском рынке, но и за его пределами. С 2017 года они экспортируют продукцию в ОАЭ, Белоруссию, Казахстан и ведут переговоры с партнерами из Китая.

Также компания активно участвует в социальной жизни Московской области и поддерживает благотворительные акции, регулярно предоставляя продукцию в детские дома и многодетные семьи.