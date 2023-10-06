Интенсив для самозанятых проводят в подмосковной Дубне

Очный образовательный интенсив для самозанятых стартовал конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщили региональном Мининвесте.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие порядка ста предпринимателей из двадцати различных городов региона. Трехдневный образовательный интенсив «Техностартап.Дубна» проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.