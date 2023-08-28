Интернет-площадки могут начать штрафовать за торговлю нелегальными товарами в России

Это будут делать в том случае, если их товары не имеют обязательной маркировки, которая должна быть по закону.

Уже с 1 сентября кабинет министров может ввести такие штрафы. Пока подобное правило введено только на товары легкой промышленности: плащи, куртки, пальто и тому подобные изделия. Теперь же планируется привести к нормативам продажи и остальной продукции, среди которой молокопродукты, шины для транспорта, парфюмерия и косметика, обувь и так далее. Министерство промышленности и торговли РФ уже разработало соответствующий документ, о нем рассказали «Известия».

Теперь торговые площадки должны будут предоставлять данные на оборотные товары в систему «Честный знак». Они же обязаны контролировать действия собственных продавцов, которые станут вводить такие сведения. При выявлении фактов недобросовестных продаж тех товаров, которые обязаны иметь маркировку, маркетплейсы будут получать штрафы до 300 тысяч рублей.