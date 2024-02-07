Инвестиции на строительство парогазовой станции в Кашире выделит «Интер РАО»

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой энергокомпании «Интер РАО» Борисом Ковальчуком, в ходе которой стороны обсудили строительство парогазовой станции в Кашире.

Решено, что «Интер РАО» инвестирует в реализацию проекта, важность которого отметил президент РФ, 90 миллиардов рублей.

«Мы его тоже должны завершить в рамках тех поручений, которые были по развитию газотурбинного машиностроения», - рассказал Борис Ковальчук.

Старт модернизации лично проконтролировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Планируется, что объект сможет стать полноценным участником рынка электроэнергии уже в 2028 году. До этого времени необходимо создать два дубль блока ПГУ-460. Для этого инженеры воспользуются газовой турбиной ГТЭ-170.1, произведенной на отечественном предприятии «Силовые машины». Мощность оборудования, которое разработают для Каширской ГРЭС, составит 900 МВт. В ходе работ используют инновационные технологии.