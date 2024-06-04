Инвестиции в основной капитал в Одинцовском округе в 2023 году превысили 100 млд рублей

Глава Андрей Иванов сообщил, что по уровню объема инвестиций в основной капитал Одинцовский округ входит в тройку лидеров в Подмосковье, что особенно ценно на фоне сложной макроэкономической ситуации.

За 5 лет объем инвестиций в основной капитал составил 355 миллиардов рублей. Из указанной суммы 102 миллиарда было инвестировано в 2023 году.

«В 2023 году мы реализовали 15 инвестиционных проектов в реальном секторе, объем вложений только по ним составил почти 8 миллиардов рублей, — сообщил глава Одинцовского округа. — В 2024 году должны быть реализованы еще 19 крупных инвестпроектов на 10 миллиардов рублей, они должны нам дать дополнительно 1,5 тысячи рабочих мест».

Глава Андрей Иванов назвал экономику округа разнообразной и устойчивой. В этом заключаются ее сильные стороны. Высоким показателям в первую очередь способствует развитие малого и среднего бизнеса. На территории городского округа зарегистрированы более 30 тысяч субъектов МСП. Их число растет с каждым годом в среднем на две тысячи. Количество самозанятых одинцовцев, согласно анализу данных за последние пять лет, выросло в 10 раз. В настоящее время их число достигло 39 тысяч.

«Самые крупные инвестпроекты за пятилетку — это новый корпус клинического госпиталя «Лапино», гольф-клуб «Раево» и «Лайв Арена». Только три этих объекта дали почти 20 миллиардов рублей инвестиций», — проинформировал глава Одинцовского округа.

Одним из прибыльных проектов в настоящее время считается строительство промышленного парка «АРМА», который способствует открытию в округе 2300 вакантных рабочих мест. Объект появится на территории парка «Патриот». Общий объем инвестиций прогнозируется в пределе 5 миллиардов рублей. Согласно прогнозам аналитиков, доход консолидированного бюджета от объекта ежегодно будет составлять более 500 миллионов рублей.