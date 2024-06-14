Инвестиционный портал Подмосковья вошел в топ рейтинга инвестпорталов регионов России

Инвестиционный портал вновь получил высокие оценки от экспертов и предпринимателей и вошел в топ рейтинга инвестпорталов регионов России, подготовленный Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР). Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что эксперты высоко оценили качество информации, представленной на портале, а также удобство использования и доступность услуг для инвесторов. В частности, речь идет о подробной и качественной информации о доступных мерах поддержки и возможность для предпринимателей напрямую обращаться через ЦУР «Бизнес».

«Мы постоянно общаемся с предпринимателями, учитываем их запросы и предлагаем новые решения для успешного развития бизнеса в регионе. За время работы с предпринимателями мы научились понимать и предугадывать их потребности», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сегодня на инвестиционном портале Московской области размещено порядка двадцать онлайн-сервисов, а также на портале работает семь онлайн-калькуляторов. Например, калькулятор мер поддержки позволяет рассчитать меры поддержки, подходящие конкретному проекту, всего за 5 шагов.