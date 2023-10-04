Инвестиционный проект в сфере сельского хозяйства реализуют в городском округе Клин

Проект относится к сфере сельского хозяйства и в его рамках построят крупную молочную ферму. Реализация этого плана пройдет в несколько этапов, первый из которых будет завершен уже в следующем году. К тому моменту будут построены коровники более чем на тысячу голов крупного рогатого скота.

В конце лета 2023 года инвестор приобрел для проекта более тысячи гектар земель, из которых более трех сотен гектар уже засеял озимыми зерновыми культурами, чтобы кормить скот. Помимо этого, в рамках проекта создадут восемь сотен дополнительных рабочих мест. На данный момент инвестиционный капитал составил 800 миллионов рублей. Инвесторы известны в Клину и реализацией успешного проекта КФХ «Теплое», и как благотворители.