Инвесторы пожаловались на повышенный налог при продаже акций X5

Инвесторы, приобретающие акции X5 во время редомициляции компании, столкнулись с повышенным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже своих акций. Об этом пишет РБК.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) уже направила официальное обращение в Министерство финансов с просьбой прояснить ситуацию и рассмотреть возможность корректировки налогового законодательства.

Как отмечают эксперты, последствия редомициляции привели к изменениям в порядке учета затрат на приобретение ценных бумаг. В результате налогооблагаемая база инвесторов выросла на 42,4% от первоначальной стоимости акций.

В частности, такая динамика возникает из-за особенностей налогообложения компаний, переносящих свою юрисдикцию в Россию.

Несмотря на это, инвесторы не понимают, почему по прежним депозитарным распискам компании в себестоимость принимается только 57,6%, при том, что компания Х5, объединяющая торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток», всю свою деятельность осуществляла на территории РФ.

АРИ предлагают несколько решений проблемы — внести изменения в Налоговый кодекс РФ, уточнить отчетную дату или наделить Арбитражный суд дополнительными полномочиями для разрешения подобных ситуаций.

Для наглядности, при продаже акций X5 за 2 тыс. руб., налоговая база составит 1424 руб., в НДФЛ составит 185,12 руб. или даже 213,6 руб. в зависимости от применяемых ставок.

Издание «РБК Инвестиции» уже направило запросы в Минфин, Банк России, Федеральную налоговую службу (ФНС) и саму компанию X5, чтобы получить комментарии и оценки по сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в России увеличили размер налоговых вычетов для семей с детьми.